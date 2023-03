Putin, mandato di arresto internazionale: la Corte dell’Aja lo accusa di crimini di guerra (Di venerdì 17 marzo 2023) La Corte penale internazionale dell’Aja ha emesso un mandato arresto internazionale per crimini di guerra contro il presidente della Russia, Vladimir Putin. È avvenuto nell’ambito dell’inchiesta partita poche settimane dopo l’invasione dell’Ucraina, che vedeva il presidente russo indagato per crimini di guerra. “Il mondo è cambiato. La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per lo stratega Putin. È un chiaro segnale per le élite russe di ciò che accadrà loro e perché non sarà come prima. È l’inizio della fine della Federeazione russa nella sua forma attuale sulla scena mondiale. È una chiara ... Leggi su tpi (Di venerdì 17 marzo 2023) Lapenaleha emesso unperdicontro il presidente della Russia, Vladimir. È avvenuto nell’ambito dell’inchiesta partita poche settimane dopo l’invasione dell’Ucraina, che vedeva il presidente russo indagato perdi. “Il mondo è cambiato. Lapenaleha emesso undiper lo stratega. È un chiaro segnale per le élite russe di ciò che accadrà loro e perché non sarà come prima. È l’inizio della fine della Federeazione russa nella sua forma attuale sulla scena mondiale. È una chiara ...

