Putin: mandato di arresto internazionale contro lo Zar per crimini di guerra in Ucraina (Di venerdì 17 marzo 2023) Una svolta clamorosa: la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto contro il presidente russo Vladimir Putin perché sarebbe "responsabile del crimine di guerra di deportazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : La #Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin in relazione… - davcarretta : ??????La Corte penale internazionale emette un mandato d’arresto internazionale contro Vladimir Putin ?????? L’accusa è… - MarcoFattorini : ++ La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin. L’accusa… - Pattichiari : RT @putino: La Corte Penale Internazionale dell'Aia ha emesso un mandato di arresto per Vladimir Putin per il crimine di deportazione forza… - marielSiviglia : RT @sweetlullaby0: La corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per Vladimir Vladimirovich Putin per crimini di guerra A… -