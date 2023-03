Putin, mandato d'arresto della Corte penale internazionale (Di venerdì 17 marzo 2023) La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto contro il presidente russo Vladimir Putin. La decisione di emettere l'atto formale è stata presa perché Putin viene considerato "responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di popolazione (bambini) e di trasferimento illegale di popolazione (bambini) dalle zone occupate dell'Ucraina alla Russia". A spiegarlo è stata la stessa CPI nel comunicato in cui ha reso pubblico il mandato di cattura che riguarda anche Maria Alekseyevna Lvova-Belova, commissaria per i diritti dei bambini presso il Cremlino. Per i giudici della Corte i reati sarebbero stati commessi nel territorio occupato ucraino a partire dal 24 febbraio 2022, giorno di inizio ... Leggi su panorama (Di venerdì 17 marzo 2023) Laha emesso undicontro il presidente russo Vladimir. La decisione di emettere l'atto formale è stata presa perchéviene considerato "responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di popolazione (bambini) e di trasferimento illegale di popolazione (bambini) dalle zone occupate dell'Ucraina alla Russia". A spiegarlo è stata la stessa CPI nel comunicato in cui ha reso pubblico ildi cattura che riguarda anche Maria Alekseyevna Lvova-Belova, commissaria per i diritti dei bambini presso il Cremlino. Per i giudicii reati sarebbero stati commessi nel territorio occupato ucraino a partire dal 24 febbraio 2022, giorno di inizio ...

