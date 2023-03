"Putin criminale di guerra": mandato d'arresto internazionale contro lo Zar (Di venerdì 17 marzo 2023) La Corte penale internazionale dell'Aia ha emesso un mandato d'arresto contro il presidente russo. Il capo del Cremlino sarebbe responsabile della deportazione di bambini dalle zone occupate dell'Ucraina alla Russia Leggi su ilgiornale (Di venerdì 17 marzo 2023) La Corte penaledell'Aia ha emesso und'il presidente russo. Il capo del Cremlino sarebbe responsabile della deportazione di bambini dalle zone occupate dell'Ucraina alla Russia

