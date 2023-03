Putin, cosa significa il mandato d'arresto: che succede ora (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Che cosa significa per Vladimir Putin il mandato d'arresto della Corte Penale internazionale? La Russia ha smesso di riconoscere la Corte nel 2016 e non concede l'estradizione dei suoi cittadini, quindi è chiaro che né il presidente russo né la commissaria russa per i diritti dei bambini, Maria Lvova-Belova, verranno consegnati al tribunale dell'Aja fino a quando durerà l'attuale regime russo. Tuttavia il mandato d'arresto è significativo per diverse ragioni. Intanto lancia un segnale ai funzionari e i militari russi sul rischio di poter essere incriminati anche loro e quindi non poter viaggiare all'estero. Inoltre Putin potrebbe rischiare l'arresto se dovesse visitare uno dei 123 paesi che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Cheper Vladimirild'della Corte Penale internazionale? La Russia ha smesso di riconoscere la Corte nel 2016 e non concede l'estradizione dei suoi cittadini, quindi è chiaro che né il presidente russo né la commissaria russa per i diritti dei bambini, Maria Lvova-Belova, verranno consegnati al tribunale dell'Aja fino a quando durerà l'attuale regime russo. Tuttavia ild'tivo per diverse ragioni. Intanto lancia un segnale ai funzionari e i militari russi sul rischio di poter essere incriminati anche loro e quindi non poter viaggiare all'estero. Inoltrepotrebbe rischiare l'se dovesse visitare uno dei 123 paesi che ...

