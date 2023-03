Pupi Avati: “Attraverso l’amore di Boccaccio per Dante ho potuto raccontare il mio amore per Dante” (Di venerdì 17 marzo 2023) Pupi Avati è intervenuto nella trasmissione “Speciale approfondimento spettacolo” condotta da Vanessa Piccioni in onda su Cusano News 7 per parlare del suo film, un inno alla letteratura e all’arte italiana. Un film che in una sua precedente intervista ha detto che era in gestazione da più di vent’anni. Un elogio alla figura di Dante. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 17 marzo 2023)è intervenuto nella trasmissione “Speciale approfondimento spettacolo” condotta da Vanessa Piccioni in onda su Cusano News 7 per parlare del suo film, un inno alla letteratura e all’arte italiana. Un film che in una sua precedente intervista ha detto che era in gestazione da più di vent’anni. Un elogio alla figura di. ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lupoweb69 : @EffeSimoncini @DarioNardella @Federugby Ho dei dubbi sulla regia e l'uso della telecamera. Anche l'interpretazione… - cinziaandrei : @guidotweet Grazie, trovato. ( quei nomi dei titoli di testa... aiuto regista Pupi Avati) - festletteratura : ?? In questa nuova puntata di “Voci da Festivaletteratura” vi riproponiamo l’incontro in cui Pupi Avati, intervistat… - mymovies : La casa dalle finestre che ridono, l'horror che incorona Pupi Avati come Re indiscusso del gotico padano ????… - lomargraphics87 : @GassmanGassmann Nonostante stimi moltissimo Pupi Avati, è stato uno dei capostipiti di questo 'modo' di recitare.… -

Delta, un western padano alla foce del Po ... è lì a ricordarcelo, ma la foce del più grande fiume italiano ha stimolato, tra gli altri, anche Michelangelo Antonioni e Pupi Avati, due che quei paraggi li conoscono molto bene, e in tempi più ... Servillo e Crialese ospiti d'onore alla Festa do cinema italiano ... Charlotte Vandermeersch Siccita - Paolo Virzi Interdetto a Cani e Italiani - Alain Ughetto Il Signore delle formiche - Gianni Amelio L'ombra del giorno - Giuseppe Piccioni Dante - Pupi Avati Astolfo ... BFM41 " Incontro con Giorgio Diritti Diritti, che aveva già collaborato con Pupi Avati, arriva a due anni dalla fondazione di Ipotesi Cinema, uno spazio collettivo legato al territorio di Bassano del Grappa, dove il regista di Volevo ... ... è lì a ricordarcelo, ma la foce del più grande fiume italiano ha stimolato, tra gli altri, anche Michelangelo Antonioni e, due che quei paraggi li conoscono molto bene, e in tempi più ...... Charlotte Vandermeersch Siccita - Paolo Virzi Interdetto a Cani e Italiani - Alain Ughetto Il Signore delle formiche - Gianni Amelio L'ombra del giorno - Giuseppe Piccioni Dante -Astolfo ...Diritti, che aveva già collaborato con, arriva a due anni dalla fondazione di Ipotesi Cinema, uno spazio collettivo legato al territorio di Bassano del Grappa, dove il regista di Volevo ... Pupi Avati: “Così ho potuto raccontare il mio amore per Dante” Tag24 Mauro Coruzzi, Platinette, ha avuto un ictus ischemico, come sta Al cinema ha recitato in Magnifica Presenza e lo scorso anno è stato nel Dante di Pupi Avati. Nel 2021 ha preso parte a Il Cantate Mascherato che riparte sabato 18 marzo 2023 su Rai 1. Castellitto ripropone Zorro: «Parla ancora di noi e della nostra nuova solitudine» L’attore torna sul palco del Celebrazioni con un testo scritto venti anni fa dalla moglie Margaret Mazzantini: «Il protagonizta aveva tutto e l’ha perso. La lezione del lockdown» ... Al cinema ha recitato in Magnifica Presenza e lo scorso anno è stato nel Dante di Pupi Avati. Nel 2021 ha preso parte a Il Cantate Mascherato che riparte sabato 18 marzo 2023 su Rai 1.L’attore torna sul palco del Celebrazioni con un testo scritto venti anni fa dalla moglie Margaret Mazzantini: «Il protagonizta aveva tutto e l’ha perso. La lezione del lockdown» ...