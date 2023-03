Pugilato Femminile Elite | ai Mondiali Alessia Mesiano è fuori ai sedicesimi

(Di venerdì 17 marzo 2023) Nuova Delhi – Si è svolta in queste ore in India la seconda giornata deidi. L’Italia è tornata sul ring dopo le due vittorie di ieri. Lo ha fatto con, che non è riuscita tuttavia a passare il turno e ha perso con la cinese Yang per 5 a 0. Laha detto addio al torneo nella categoria dei 60 kg. Domani si svolgeranno le altre gare con tre Azzurre. Di seguito il programma, come riportato dal sito ufficiale della Federpugilistica. 16° 48 Kg Bonatti vs Fozilova UZB RING A H 13.30 16° 66 Kg Carini vs Sovinco FRA RING A H 15.45 16° 54 Kg Savchuk vs Zekic SRB RING A H 15.15 19/3 16° 57 Kg Testa vs CHege KEN/Reyes GUA RING A H 10.30 16° 50 Kg Sorrentino vs Paltseva RUS RING B H 10.15 20/3 8° 52 Kg Charaabi vs Suraci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Mondiali Elite di Pugilato Femminile, l’Italia apre con due nette vittorie - angelo_perfetti : Mondiali Elite di Pugilato Femminile, l’Italia apre con due nette vittorie - ColucciLc : RT @Coninews: Scocca l'ora del Mondiale femminile di pugilato! ?? Da martedì 14 a domenica 26 marzo a Nuova Delhi (India) saranno otto le a… - settalese : RT @Coninews: Scocca l'ora del Mondiale femminile di pugilato! ?? Da martedì 14 a domenica 26 marzo a Nuova Delhi (India) saranno otto le a… - RobertaFazio7 : RT @Coninews: Scocca l'ora del Mondiale femminile di pugilato! ?? Da martedì 14 a domenica 26 marzo a Nuova Delhi (India) saranno otto le a… -

San Prisco . Il Mondialediè iniziato. A Nuova Delhi, in India, è partita la caccia alle medaglie e nel primo giorno è salita sul ring una campana. Si tratta di Sirine Charaabi, ragazza di San Prisco in ...L'inarrestabile butterfly oplontina debutterà domani ai mondiali di boxe. A Nuova Delhi , in India, un'altra sfida cruciale per la campionessa alla conquista dell'ennesima medaglia iridata. ...Attesa che sta per terminare per le nostre azzurre della Boxe che da domani ( 14 marzo ) disputeranno il Mondiale di categoria in quel di Nuova Delhi . Il Mondiale Elite2023 avrà luogo sul ring della Jadhav Indoor Hall ed arriverà nel suo evento finale, il 26 marzo, data in cui sperano di arrivare le nostre azzurre. Le atlete della Federazione Italiana sono ...

Boxe femminile, Sirine Charaabi debutta col sorriso ai Mondiali: Kamarudin surclassata e pass per gli ottavi OA Sport

La testa di serie numero tre del tabellone della categoria -60kg ai Mondiali di boxe femminili di Nuova Delhi, l’azzurra Alessia Mesiano, subito eliminata ai sedicesimi di finale in India. La ...Nuova Delhi – Si è svolta in queste ore in India la seconda giornata dei Mondiali Elite di Pugilato Femminile. L’Italia è tornata sul ring dopo le due vittorie di ieri. Lo ha fatto con Alessia Mesiano ...