Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : PSG, Galtier sul futuro di Messi: 'Rinnovo? Presto per sapere cos'accadrà: Tanti i temi affrontati in conferenza st… - NumeroDiez_10 : #Messi lontano dal #PSG? ?? Il tecnico #Galtier spegne i rumors e rimanda la trattativa del rinnovo della Pulce. ?? - Filo2385Filippo : RT @sportface2016: #Psg, #Galtier: '#Messi è felice qui, ma è presto per conoscere il suo futuro' - sportface2016 : #Psg, #Galtier: '#Messi è felice qui, ma è presto per conoscere il suo futuro' - NapoliFCNews : Psg, Galtier ha battuto il Marsiglia grazie alla riscoperta del contropiede (Guardian) #SSCN #AvantiNapoli… -

Sono concentrato sulal momento e su quello che può essere il mio contributo alla squadra". ... ha segnato un gol e fornito due assist ritagliandosi uno spazio importante nelle gerarchie diTanti i temi affrontati in conferenza stampa da Cristophe, tecnico del, a partire dal futuro di Leo Messi : ' So che è in trattativa con il consiglio, ma al momento è presto per sapere cosa succederà . Leo è felice nello spogliatoio e sa essere ...La stagione 2020/21 è di quelle da incorniciare per la banda di Christophe(oggi allenatore del), culminata con uno storico primo posto e la Ligue 1 conquistata a 10 anni di distanza dall'...

Psg, Galtier: "Messi Felice qui, ma è presto per parlare di futuro ... SPORTFACE.IT

Come ogni anno recente, il PSG vola verso il titolo di Ligue 1. I Campioni di Francia in carica sono infatti gli assoluti favoriti per la vittoria dell'ennesimo campionato, stavolta quello del ...Lionel Messi assente all’allenamento del Psg: è la notizia che arriva dalla Francia ... per la giornata numero 28 di Ligue 1, Christophe Galtier ha visto decimato il suo schema”, scrivono i ...