Protesta dipendenti Irpiniambiente, Festa:"Nessun rischio per i posti di lavoro" (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protesta dei lavoratori di Irpiniambiente contro la divisione della gestione ambientale che gli enti locali stanno programmando continua e, come forma di risposta a tale situazione, le organizzazioni sindacali hanno proclamato uno sciopero, il quale porterà alla sospensione della raccolta dell'umido e dell'organico, per i giorni 20 e 21 del corrente mese di Marzo. " Non c'è alcuna frammentazione e Nessun rischio per i posti di lavoro – commenta il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, in merito alle preoccupazioni dei lavoratori – . Tutto sarà garantito, sia a livello occupazionale che a livello salariale ". "Questa è la strada scelta ed anche la più giusta – continua Festa – in quanto vinceranno tutti: il comune, la ...

