Prossimo turno Serie A 2022/23 (Di venerdì 17 marzo 2023) : date e partite in programma La Serie A 2022/23 si appresta a vivere la 27ª giornata di campionato, con il girone di andata che volge ormai al termine. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2022/23, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del Prossimo turno del torneo. 27ª Giornata (17-19 marzo 2023) Venerdì 17 marzo Ore 18.30, SASSUOLO-SPEZIA (DAZN)Ore 20.45, ATALANTA-EMPOLI (DAZN/SKY) Sabato 18 marzo Ore 15.00, MONZA-CREMONESE (DAZN)Ore 18.00, SALERNITANA-BOLOGNA (DAZN)Ore 20.45, UDINESE-MILAN (DAZN/SKY) – Clicca qui per i precedenti della partita Domenica 19 marzo Ore 12.30, SAMPDORIA-VERONA (DAZN/SKY)Ore 15.00, FIORENTINA-LECCE (DAZN)Ore 15.00, TORINO-NAPOLI (DAZN) – Clicca qui per i precedenti della ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 marzo 2023) : date e partite in programma La/23 si appresta a vivere la 27ª giornata di campionato, con il girone di andata che volge ormai al termine. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario/23, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma deldel torneo. 27ª Giornata (17-19 marzo 2023) Venerdì 17 marzo Ore 18.30, SASSUOLO-SPEZIA (DAZN)Ore 20.45, ATALANTA-EMPOLI (DAZN/SKY) Sabato 18 marzo Ore 15.00, MONZA-CREMONESE (DAZN)Ore 18.00, SALERNITANA-BOLOGNA (DAZN)Ore 20.45, UDINESE-MILAN (DAZN/SKY) – Clicca qui per i precedenti della partita Domenica 19 marzo Ore 12.30, SAMPDORIA-VERONA (DAZN/SKY)Ore 15.00, FIORENTINA-LECCE (DAZN)Ore 15.00, TORINO-NAPOLI (DAZN) – Clicca qui per i precedenti della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... thetrueshade : Da come ho sentito urlare Bergomi mi sa che al prossimo turno l’Inter va a Berlino a giocarsi la finale contro la Francia - FIGCfemminile : S???? ??? F???????? ???? Il prossimo turno sarà l’ennesimo importante crocevia nella lotta per la promozione! ??????? ??… - CentotrentunoC : #TorresFemminile ? Dopo la convincente vittoria per 4-1 nello scontro salvezza contro il #Tavagnacco, nel prossimo… - roby81juve : @BenfoAnnamaria Eh sì Anna,se non sono di turno,faccio festa a lavoro. Sabato prossimo ho turno di sabato,ma solo… - ___Freak_Out___ : @1926_cri Inutile nasconderci. SULLA CARTA ci è andata di culo anche per il prossimo turno. Poi è innegabile che tu… -