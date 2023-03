Pronto Soccorso nel Lazio, Rocca: ‘Rimuovere i tempi di attesa’, il piano (Di venerdì 17 marzo 2023) Nei giorni scorsi è stata messa a punto e poi resa nota la lista degli assessori che compongono la squadra di Francesco Rocca, neo governatore della Regione Lazio. Nella composizione del team fra le varie mansioni e deleghe, non è passato inosservato – almeno per la fase iniziale della legislatura – il mantenimento di Rocca stesso della delega alla sanità che ieri ha presentato alla Pisana il proprio programma, non mancando di sottolineare alcuni ambiziosi progetti e annunciando anche la riapertura degli ospedali San Giacomo e Forlanini. Giunta Francesco Rocca, ecco chi sono gli assessori della Regione Lazio: i nomi Il progetto di Rocca e l’ambizioso obiettivo entro 100 giorni di governo Uno dei primi e senza dubbio ambiziosi progetti del neo governatore della Regione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 marzo 2023) Nei giorni scorsi è stata messa a punto e poi resa nota la lista degli assessori che compongono la squadra di Francesco, neo governatore della Regione. Nella composizione del team fra le varie mansioni e deleghe, non è passato inosservato – almeno per la fase iniziale della legislatura – il mantenimento distesso della delega alla sanità che ieri ha presentato alla Pisana il proprio programma, non mancando di sottolineare alcuni ambiziosi progetti e annunciando anche la riapertura degli ospedali San Giacomo e Forlanini. Giunta Francesco, ecco chi sono gli assessori della Regione: i nomi Il progetto die l’ambizioso obiettivo entro 100 giorni di governo Uno dei primi e senza dubbio ambiziosi progetti del neo governatore della Regione ...

