Pronto soccorso affollato e disagi: restano problemi e mancate soluzioni (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti"Le risposte che ho ricevuto alla mia interrogazione non mi soddisfano, in modo particolare, nella parte relativa all'alto numero di accessi al Pronto soccorso del Moscati in relazione all'attività dell'Associazione temporanea di scopo (Misericordia, Anpas, Croce Rossa) che si occupa dell'emergenza in convenzione. Il direttore dell'emergenza territoriale dott.ssa Rosaria Bruno sostiene nella risposta che "il nuovo servizio Ats non ha inciso statisticamente sulla percentuale di ricovero. Di contro si registra un lieve aumento di numeri di casi trattati sul posto". Inoltre rileva che "tra le cause del sovraffollamento del Pronto soccorso bisogna considerare anche gli accessi in autonomia con mezzi propri o con mezzi di soccorso attivati privatamente da parte di cittadini del ...

