Programmi TV di stasera, venerdì 17 marzo 2023. Su Canale 5 si risolve il mistero di Buongiorno Mamma (Di venerdì 17 marzo 2023) Buongiorno, Mamma! 2 (foto US Mediaset) Rai1, ore 21.30: Benedetta Primavera Intrattenimento. Dopo l'esordio di sette giorni fa, secondo appuntamento (dei quattro totali) con il varietà condotto da Loretta Goggi, affiancata da Luca e Paolo. Prosegue il viaggio all'interno del mondo dello spettacolo per fare un parallelo tra il passato e il presente con diversi ospiti: attesi Ambra Angiolini, Amanda Lear, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bianca Guaccero, Morgan e Flavio Insinna. Tutte personalità che si confronteranno con Loretta Goggi, la quale si metterà in gioco, si esibirà in numeri musicali, dialoghi e sketch. Cantando anche. E, tenendo in serbo, nuove imitazioni (ci sarà nuovamente la Regina Elisabetta d'Inghilterra) e sorprese per i suoi ospiti. Rai2, ore 21.20: N.C.I.S. Serie Tv. 20×09 Morte nel Campus: Un giovane aspirante marinaio, ...

