“Progetto incroci” | prevenzione del rischio stradale | ferroviario e del web

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 17 marzo 2023) Bergamo. Anche a Bergamo è partito il “” che coinvolgerà nelle prossime settimane tutte le classi seconde dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Ettore Majorana” di Seriate sui temi della sicurezza, ferroviaria e sui pericoli connessi all’utilizzo poco consapevole della rete. Ilnazionale promosso dalla Polizia di Stato, Direzione Centrale per la Polizia, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali, in collaborazione con l’Università “La Sapienza” di Roma Dipartimento di Psicologia e Fondazione Ania, ha lo scopo di rendere consapevoli i ragazzi sui rischi dei viaggi in rete, sulle strade e ferroviari per ladegli incidenti e dei pericoli del web, coinvolgendoli attraverso un modulo didattico che comprende ...