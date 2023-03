Progettare il domani con coraggio, Camere di commercio: a Firenze con Mattarella la I Conferenza nazionale (Di venerdì 17 marzo 2023) Sarà la prima Conferenza nazionale delle Camere di commercio, avrà per titolo “Progettare il domani con coraggio”, e si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: l’appuntamento è il 24 e 25 marzo a Firenze, nell’Auditorium dell’ente camerale cittadino. Obiettivo della Conferenza, si legge in una nota, “è definire il contributo che il sistema camerale può portare nell’ambito dell’attuazione delle politiche governative e del PNRR”. Oltre al Presidente di UnionCamere, Andrea Prete, ed al Segretario generale, Giuseppe Tripoli, sono previsti, fra gli altri, gli interventi del Commissario europeo per gli affari economici, Paolo Gentiloni, del ministro del made in Italy, Adolfo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 marzo 2023) Sarà la primadelledi, avrà per titolo “ilcon”, e si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio: l’appuntamento è il 24 e 25 marzo a, nell’Auditorium dell’ente camerale cittadino. Obiettivo della, si legge in una nota, “è definire il contributo che il sistema camerale può portare nell’ambito dell’attuazione delle politiche governative e del PNRR”. Oltre al Presidente di Union, Andrea Prete, ed al Segretario generale, Giuseppe Tripoli, sono previsti, fra gli altri, gli interventi del Commissario europeo per gli affari economici, Paolo Gentiloni, del ministro del made in Italy, Adolfo ...

