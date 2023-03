Procura Figc chiede sei mesi inibizione Trentalange (Di venerdì 17 marzo 2023) La Procura federale della Figc, guidata da Giuseppe Chiné, ha richiesto sei mesi di inibizione per l'ex presidente dell'Aia, Alfredo Trentalange durante l'udienza presso il tribunale federale ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) Lafederale della, guidata da Giuseppe Chiné, ha richiesto seidiper l'ex presidente dell'Aia, Alfredodurante l'udienza presso il tribunale federale ...

