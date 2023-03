Processo Saman Abbas, ora il padre sostiene di voler partecipare. Sentito il maresciallo che raccolse la testimonianza sui maltrattamenti (Di venerdì 17 marzo 2023) È ripreso a Reggio Emilia il Processo per il femminicidio di Saman Abbas. Nel corso della terza udienza davanti alla Corte d’assise, il procedimento per il padre Shabbar Abbas, detenuto in Pakistan in attesa di estradizione, è stato ufficialmente riunito al Processo per gli altri quattro imputati. Imputati sono infatti, in concorso tra loro: i genitori, lo zio e due cugini con l’accusa di omicidio, distruzione di cadavere e sequestro della 18enne morta a Novellara il 30 aprile 2021 dopo essersi opposta a un matrimonio forzato con il cugino. Secondo l’avvocato di Abbas, Simone Servillo, il padre vorrebbe essere presente. “Se fosse stato, in ipotesi, predisposto il videocollegamento, oggi Shabbar Abbas sarebbe qui”, ha detto a margine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) È ripreso a Reggio Emilia ilper il femminicidio di. Nel corso della terza udienza davanti alla Corte d’assise, il procedimento per ilShabbar, detenuto in Pakistan in attesa di estradizione, è stato ufficialmente riunito alper gli altri quattro imputati. Imputati sono infatti, in concorso tra loro: i genitori, lo zio e due cugini con l’accusa di omicidio, distruzione di cadavere e sequestro della 18enne morta a Novellara il 30 aprile 2021 dopo essersi opposta a un matrimonio forzato con il cugino. Secondo l’avvocato di, Simone Servillo, ilvorrebbe essere presente. “Se fosse stato, in ipotesi, predisposto il videocollegamento, oggi Shabbarsarebbe qui”, ha detto a margine ...

