Processo in Vaticano | card Becciu | ' mai manipolato nessuno | tantomeno il Papa'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vik_brantegem : 50ª Udienza del Processo 60SA in Vaticano. Il Sostituto della Segreteria di Stato Peña Parra: «È stata una Via Cruc… - KorazymOrg : 50ª Udienza del Processo 60SA in Vaticano. Il Sostituto della Segreteria di Stato Peña Parra: «È stata una Via Cruc… - PaolaSarra : RT @acistampa: In un inatteso sviluppo di eventi, l'udienza 50 del processo vaticano sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato ha… - SalvoCernuzio : Processo #Vaticano Il sostituto della Segreteria di Stato ascoltato come testimone per oltre 4 ore. Al centro dell… - BorgolivierOl : Tanti auguri a Papa Francesco per i suoi dieci anni di pontificato. Preghiamo che Dio gli dia la forza di continuar… -

"Non sono un manipolatore. Non ho mai manipolato nessuno tantomeno il Papa". Lo ha sottolineato il cardinale Angelo Becciu, imputato nelinper lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese nel corso di una dichiarazione spontanea con la quale ha risposto al carteggio tra lui e il Papa, ......non può non far ricordare che proprio quest'istituto svizzero è al centro dello scandalo... una delle due denunce ( insieme a quella dello IOR) che hanno dato il via al45/19 anche ......soprattutto offrendo il nostro sostegno per rafforzare la criticità e la fragilità di ogni... La casa di Don Pierino in vialedivenne presto il punto di riferimento per moltissime ...

Processo vaticano, Peña Parra: la vicenda di Londra fu una Via Crucis Vatican News - Italiano

“Non sono un manipolatore. Non ho mai manipolato nessuno tantomeno il Papa”. Lo ha sottolineato il cardinale Angelo Becciu, imputato nel processo in Vaticano per lo scandalo finanziario legato alla ...Angelo Becciu, che all’inizio della 52ma udienza i corso in Vaticano per gli investimenti finanziari della ... che figura tra i dieci imputati del processo. Da un’ una ulteriore lettera prodotta dalla ...