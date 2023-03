Probabili formazioni Lazio-Roma: derby Serie A 2022/2023 (Di venerdì 17 marzo 2023) Le Probabili formazioni di Lazio-Roma, derby della ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 18:00 di domenica 19 marzo. La stracittadina è uno scontro diretto in chiave Champions e le due squadre sono pronte a contendersi tre punti cruciali per l’Europa dopo il turno continentale di giovedì. La Lazio ha perso solo una volta nelle ultime 10 giornate di campionato e in questo parziale ha raccolto ben sei clean sheets. Buon momento quindi per gli uomini di Sarri che cercano conferme contro i giallorossi di Mourinho. La Lazio è imbattuta negli ultimi cinque derby giocati in casa in Serie A (3V, 2N) e non è mai arrivata nella sua storia a quota sei. La partita ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) Ledidella ventisettesima giornata di. Fischio d’inizio alle 18:00 di domenica 19 marzo. La stracittadina è uno scontro diretto in chiave Champions e le due squadre sono pronte a contendersi tre punti cruciali per l’Europa dopo il turno continentale di giovedì. Laha perso solo una volta nelle ultime 10 giornate di campionato e in questo parziale ha raccolto ben sei clean sheets. Buon momento quindi per gli uomini di Sarri che cercano conferme contro i giallorossi di Mourinho. Laè imbattuta negli ultimi cinquegiocati in casa inA (3V, 2N) e non è mai arrivata nella sua storia a quota sei. La partita ...

