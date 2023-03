Probabili Formazioni della 27a giornata

Leggi su seriea24

(Di venerdì 17 marzo 2023) Sassuolo PROSSIMO IMPEGNO: Spezia (in casa) DATA e ORA: (17 Marzo alle 18:30) INDISPONIBILI: Nessuno SQUALIFICATI: Ruan RISERVE: Pegolo, Russo, Marchizza, Romagna, Muldur, Zortea, Harroui, Ceide, Obiang, Thorstvedt, D’andrea, Bajrami, Defrel, Alvarez PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Consigli (P), Toljan (D), Ferrari (D), Erlic (D), Rogerio (D), Frattesi (C), Lopez (C), Henrique (C), Berardi (A), Pinamonti (A), Lauriente (A)Spezia PROSSIMO IMPEGNO: Sassuolo (in trasferta) DATA e ORA: (17 Marzo alle 18:30) INDISPONIBILI: Bastoni, Reca, Holm SQUALIFICATI: Nessuno RISERVE: Zoet, Marchetti, Ekdal, Sala, Wisniewski, Moutinho, Krollis, Ferrer, Verde, Kovalenko, Esposito, Maldini, Cipot, Giorgeschi PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Dragowski (P), Amian (D), Ampadu (D), Caldara (D), Nikolaou (D), Zurkowski (C), Bourabia (C), Agudelo (C), Shomurodov (A), Nzola (A), Gyasi ...