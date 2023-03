Probabili formazioni Atalanta-Empoli: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi: Gasp ritrova Lookman e Boga (Di venerdì 17 marzo 2023) Oggi, venerdì 17 marzo, alle ore 20.45, presso lo Stadio “Gewiss Stadium” di Bergamo scenderanno in campo l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e l’Empoli di Paolo Zanetti per la 27esima giornata di serie A. La partita sarà arbitrata da Federico Dionisi de L’Aquila. L’Atalanta in questo momento ha 42 punti, occupa il sesto posto che la porterebbe in Conference League ma ha alle spalle la Juventus che preme forte. In realtà potrebbe però anche guardarsi in avanti, perché le altre in zona Champions League non corrono e un filotto di vittorie cambierebbe i piani. L’Empoli invece è in una posizione un po’ scomoda dopo le ultime tre sconfitte consecutive. Il Verona, terzultimo, è ancora 9 punti sotto ma non bisogna sottovalutare le strisce positive che possono rimescolare tutto. Le scelte di ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) Oggi, venerdì 17 marzo, alle ore 20.45, presso lo Stadio “Gewiss Stadium” di Bergamo scenderanno in campo l’di Gian Pieroerini e l’di Paolo Zanetti per la 27esima giornata di serie A. La partita sarà arbitrata da Federico Dionisi de L’Aquila. L’in questo momento ha 42 punti, occupa il sesto posto che la porterebbe in Conference League ma ha alle spalle la Juventus che preme forte. In realtà potrebbe però anche guardarsi in avanti, perché le altre in zona Champions League non corrono e un filotto di vittorie cambierebbe i piani. L’invece è in una posizione un po’ scomoda dopo le ultime tre sconfitte consecutive. Il Verona, terzultimo, è ancora 9 punti sotto ma non bisogna sottovalutare le strisce positive che possono rimescolare tutto. Le scelte di ...

