Probabili formazioni 27^ giornata Serie A | la decisione su Ibra e Di Maria

Leggi su serieanews

(Di venerdì 17 marzo 2023) Tutte le novità delledella 27^: occhio alle decisioni suhimovic e Di. Nel Napoli possibile ritorno in campo dal primo minuto per Lozano Tutto pronto per l’inizio della 27^diA. Aprirà le danze la sfida tra Sassuolo-Spezia, con i padroni di casa a caccia di conferme dopo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.