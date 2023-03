Primavera in campo domenica a Cesena (Di venerdì 17 marzo 2023) Nella 24ª giornata del campionato Primavera 1 TIM 2022-2023 “Trofeo Giacinto Facchetti” l’Atalanta farà visita al Cesena: la partita è in programma domenica 19 marzo alle ore 13 al Centro Sportivo Romagna Centro (la partita sarà trasmessa da Sportitalia sul canale SoloCalcio e sull’App Sportitalia).La squadra di Fioretto è reduce dalla vittoria interna sull’Inter e si è portata a 24 punti, mentre il Cesena, sconfitto nell’ultimo turno sul campo del Sassuolo, occupa l’ultima posizione con 6 punti.La gara d’andata, giocata lo scorso 7 ottobre, aveva visto i nerazzurri imporsi per 5-2 con doppietta di Vorlický e reti di De Nipoti, Stabile e Vitucci. Fonte articolo e foto: www.atalanta.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Nella 24ª giornata del campionato1 TIM 2022-2023 “Trofeo Giacinto Facchetti” l’Atalanta farà visita al: la partita è in programma19 marzo alle ore 13 al Centro Sportivo Romagna Centro (la partita sarà trasmessa da Sportitalia sul canale SoloCalcio e sull’App Sportitalia).La squadra di Fioretto è reduce dalla vittoria interna sull’Inter e si è portata a 24 punti, mentre il, sconfitto nell’ultimo turno suldel Sassuolo, occupa l’ultima posizione con 6 punti.La gara d’andata, giocata lo scorso 7 ottobre, aveva visto i nerazzurri imporsi per 5-2 con doppietta di Vorlický e reti di De Nipoti, Stabile e Vitucci. Fonte articolo e foto: www.atalanta.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... asIIanismo : con la primavera in campo contro salernitana e monza o non le guardo - calciocesenafc : ? Giovanili: cinque squadre in campo nel weekend, in casa #Primavera, #Under16 e #Under14 ??? Il programma completo… - Valter14032653 : RT @brenalpha: A me sembra che la Primavera abbia tutti gli attributi del poema perfetto: ritmo e controritmo, massimo sapore di ogni istan… - MatteoTosato83 : @la_stordita @Inter La primavera va messa in campo nella semifinale di coppa Italia ?? - smgii1908 : Simone deve mettere la primavera in campo in campionato -