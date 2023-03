Prima visita ufficiale in Campania dell’Ambasciatrice della Colombia Ligia Margarita (Di venerdì 17 marzo 2023) Il 15 marzo 2023 si è svolta a Napoli la Quessep Bitar, accompagnata nei vari incontri dal Console onorario della Colombia a Napoli, Antonio Maione. L’Ambasciatrice è stata ricevuta in Prefettura, in rappresentanza del prefetto Claudio Palomba, dal suo Vicario, viceprefetto Gaetano Cupello. L’occasione è stata propizia per trattare alcuni temi di interesse per la comunità Colombiana presente sul territorio. ?Presso la sede di Villa Doria d’Angri si è svolto l’incontro con il Rettore dell’Università Parthenope, Prof. Antonio Garofalo, alla presenza del Prorettore all’Internazionalizzazione, Prof. Vito Pascazio e della Prof.ssa Maria Luisa Tufano che con il Console onorario della Colombia a Napoli si rese promotrice del primo accordo quadro tra l’Ateneo e l’Università del Rosario di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 marzo 2023) Il 15 marzo 2023 si è svolta a Napoli la Quessep Bitar, accompagnata nei vari incontri dal Console onorarioa Napoli, Antonio Maione. L’Ambasciatrice è stata ricevuta in Prefettura, in rappresentanza del prefetto Claudio Palomba, dal suo Vicario, viceprefetto Gaetano Cupello. L’occasione è stata propizia per trattare alcuni temi di interesse per la comunitàna presente sul territorio. ?Presso la sede di Villa Doria d’Angri si è svolto l’incontro con il Rettore dell’Università Parthenope, Prof. Antonio Garofalo, alla presenza del Prorettore all’Internazionalizzazione, Prof. Vito Pascazio eProf.ssa Maria Luisa Tufano che con il Console onorarioa Napoli si rese promotrice del primo accordo quadro tra l’Ateneo e l’Università del Rosario di ...

