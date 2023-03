“Prima il Milan e poi l’Inter” a Napoli si sogna la finale di Champions League (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Napoli sfida il Milan ai quarti di Champions League, se supera il turno in semifinale può giocare contro l’Inter. I sorteggi di Champions League hanno decretato il derby italiano tra Milan e Napoli ai quarti di Champions League. Una sfida affascinante tra due club che si danno battagli anche in Serie A per la conquista dello scudetto. Ma la vincente tra Milan e Napoli andrà a giocare con la vincente di Benfica-Inter. Un sorteggio quello dell’urna di Nyon che sicuramente è favorevole alla federazione italiana che sicuramente porterà una squadra in semifinale, ma se ci dovesse essere un derby anche in quel caso, allora sarebbe ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 17 marzo 2023) Ilsfida ilai quarti di, se supera il turno in semipuò giocare contro. I sorteggi dihanno decretato il derby italiano traai quarti di. Una sfida affascinante tra due club che si danno battagli anche in Serie A per la conquista dello scudetto. Ma la vincente traandrà a giocare con la vincente di Benfica-Inter. Un sorteggio quello dell’urna di Nyon che sicuramente è favorevole alla federazione italiana che sicuramente porterà una squadra in semi, ma se ci dovesse essere un derby anche in quel caso, allora sarebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : #Milan #Inter #Napoli E così l'Italia è l'unico Paese a portare tre squadre ai quarti di Champions: non capitava da… - GiovaAlbanese : Alle 14 di oggi conferenza di #Montemurro sul canale Twitch di #Juventus, alla vigilia della prima sfida playoff co… - gippu1 : #MilanSalernitana Per la PRIMA volta nella sua storia, il #Milan gioca una partita di Serie A senza nemmeno un italiano titolare. - fedecaccy : RT @Idonotcombdolls: Allora prima cosa che vi deve essere chiara, iniziamo sin da ora perché non c’è tempo da perdere: Tra l’AC Milan e la… - sparklylou : prima il Milan che pesca il Napoli ORA QUESTO fate finire questa giornata di merda -