Prima di morire tre anni fa, profetizzò una guerra che sarebbe partita dall’Ucraina (Di venerdì 17 marzo 2023) 16Nel suo intervento pubblico il noto personaggio che è morto, prevedeva già anni fa, con assoluta precisione quanto poi, drammaticamente, è accaduto in territorio ucraino. Già da tempo, purtroppo, c’erano i segnali del conflitto ai confini dell’Europa, il che significa che in un certo modo lo si sarebbe potuto evitare. A riguardarlo oggi si accappona la pelle, eppure L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 17 marzo 2023) 16Nel suo intervento pubblico il noto personaggio che è morto, prevedeva giàfa, con assoluta precisione quanto poi, drammaticamente, è accaduto in territorio ucraino. Già da tempo, purtroppo, c’erano i segnali del conflitto ai confini dell’Europa, il che significa che in un certo modo lo sipotuto evitare. A riguardarlo oggi si accappona la pelle, eppure L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiDue : Mai rinunciare a vivere per paura di morire ???? ? #MareFuori3 vi aspetta mercoledì in prima serata su #Rai2 per l'u… - Renny09722296 : @MarcoFattorini L'ultima stronzata prima di morire l'Europa ?????? - FlavioBertolin8 : @sciapovalolv Nadaliano/Interista Finale Champions 10/6. Finale RG 11/6. Chissà se in quei 2 giorni sarò rilassat… - aphrodisyac : ogni volta che vado a casa della mia amica (vive con la sua famiglia), sua sorella mi triggera da morire e mi fa st… - Gaia_Sally_ : @CuoreIschitano Vorrei proprio conoscerla anch'io. Chissa' se prima o poi ci riusciro'. Se penso all'eta' e' un no,… -