Previsioni meteo sabato 18 e domenica 19 marzo 2023: che tempo farà (Di venerdì 17 marzo 2023) . Sarà un meteo pazzerello questo fine settimana di marzo. Aspettiamoci infatti mattinate fredde e da giacca a vento, con le giornate che si aggiusteranno solo con il passare delle ore. In tal senso, da mezzogiorno e per tutto il pomeriggio, verremo accarezzati dal sole e delle bellissime giornate, che probabilmente ci faranno levare anche i giacconi nelle ore del primo pomeriggio. Le Previsioni meteo a Roma per questo fine settimana L’anticiclone africano è destinato a portarci belle giornate, contrastando del tutto il freddo proveniente dalle coste atlantiche. Secondo gli esperti di meteo.it, dobbiamo aspettarci delle belle giornate per i prossimi giorni. Se non sarà questo fine settimana, con nuvole su Roma per questo sabato e domenica, il cielo potrebbe magicamente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 marzo 2023) . Sarà unpazzerello questo fine settimana di. Aspettiamoci infatti mattinate fredde e da giacca a vento, con le giornate che si aggiusteranno solo con il passare delle ore. In tal senso, da mezzogiorno e per tutto il pomeriggio, verremo accarezzati dal sole e delle bellissime giornate, che probabilmente ci faranno levare anche i giacconi nelle ore del primo pomeriggio. Lea Roma per questo fine settimana L’anticiclone africano è destinato a portarci belle giornate, contrastando del tutto il freddo proveniente dalle coste atlantiche. Secondo gli esperti di.it, dobbiamo aspettarci delle belle giornate per i prossimi giorni. Se non sarà questo fine settimana, con nuvole su Roma per questo, il cielo potrebbe magicamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GazzettinoL : LEGGI ANCHE: Previsioni meteo Toscana per Sabato 18 e Domenica 19 Marzo - CorriereCitta : Previsioni meteo sabato 18 e domenica 19 marzo 2023: che tempo farà - ProtcivURLS : DPCgov: ???? Ogni giorno la Rete dei Centri Funzionali: ?????? Elabora previsioni meteo ???? Monitora i fenomeni e il lo… - verdiana_v : RT @romatoday: #Meteo a Roma, le previsioni per il week end del 18 e 19 marzo - romatoday : #Meteo a Roma, le previsioni per il week end del 18 e 19 marzo -