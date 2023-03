Premier League, Crystal Palace esonera il tecnico Patrick Vieira (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Crystal Palace ha deciso di esonerare il proprio tecnico, Patrick Vieira. Il francese è stato sollevato dall’incarico per i risultati deludenti della squadra degli ultimi tempi, a soli tre punti dalla zona retrocessione. Queste le parole del presidente del club, Steve Parish: “I risultati degli ultimi mesi ci hanno messo in una situazione difficile in campionato e abbiamo sentito che era necessario un cambiamento per darci le migliori possibilità di rimanere in Premier League” SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) Ilha deciso dire il proprio. Il francese è stato sollevato dall’incarico per i risultati deludenti della squadra degli ultimi tempi, a soli tre punti dalla zona retrocessione. Queste le parole del presidente del club, Steve Parish: “I risultati degli ultimi mesi ci hanno messo in una situazione difficile in campionato e abbiamo sentito che era necessario un cambiamento per darci le migliori possibilità di rimanere in” SportFace.

