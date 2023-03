Preghiera della sera 17 Marzo 2023: “Insegnami a pregare” (Di venerdì 17 marzo 2023) “Insegnami a pregare”. Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 17 marzo 2023) “”. Questa è lada recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #PapaFrancesco ai monaci buddisti di #Taiwan: facciamo progredire la cultura dell'incontro. Oggi indispensabili 'fo… - Don_Lazzara : In questi giorni come la tempo degli Apostoli una preghiera incessante sale al cielo da ogni angolo della terra per… - Pontifex_it : Impariamo in questo tempo di #Quaresima a lasciarci formare dallo Spirito Santo, affinché la nostra #preghiera dive… - andreavent3 : RT @ArbitElegan: 45 anni fa. Quando si veniva rapiti ed uccisi per la democrazia. Una preghiera per Aldo Moro e per gli uomini della scorta… - PercuocoIt : RT @padrepioitalia: “Mancare di carità è come ferire Iddio nella pupilla del suo occhio. Che cosa è più delicato della pupilla dell'occhio?… -