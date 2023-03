Precedenti Serie A: tutto sulle partite della 27ª giornata di campionato (Di venerdì 17 marzo 2023) I video sulle statistiche e sulle curiosità delle gare del 27° turno del massimo campionato: Precedenti Serie A La Serie A 2022/23 si appresta a vivere la sua 27ª giornata. Ecco i Precedenti di 4 gare fra le più interessanti del nuovo turno del massimo campionato: 1 ) UDINESE-MILAN (Sabato 18 marzo, ore 20.45) – DAZN e SKY L’Udinese è reduce da una vittoria ottenuta a Empoli grazie a una rete di Becão; I friulani sono tranquilli, al decimo posto in classifica; Con il pareggio con la Salernitana il Milan ha fallito l’aggancio all’Inter ed è quarto in classifica; Preoccupante la situazione di Leão: il portoghese non segna da metà gennaio; Totale gare: 47. Vittorie Udinese: 12. Pareggi: 19. Vittorie Lazio: ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 marzo 2023) I videostatistiche ecuriosità delle gare del 27° turno del massimoA LaA 2022/23 si appresta a vivere la sua 27ª. Ecco idi 4 gare fra le più interessanti del nuovo turno del massimo: 1 ) UDINESE-MILAN (Sabato 18 marzo, ore 20.45) – DAZN e SKY L’Udinese è reduce da una vittoria ottenuta a Empoli grazie a una rete di Becão; I friulani sono tranquilli, al decimo posto in classifica; Con il pareggio con la Salernitana il Milan ha fallito l’aggancio all’Inter ed è quarto in classifica; Preoccupante la situazione di Leão: il portoghese non segna da metà gennaio; Totale gare: 47. Vittorie Udinese: 12. Pareggi: 19. Vittorie Lazio: ...

