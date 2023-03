Portogallo, la prima rosa di Martinez: convocato Cristiano Ronaldo, un solo 'italiano' (Di venerdì 17 marzo 2023) Il tecnico del Portogallo Roberto Martinez, sedutosi recentemente sulla panchina dei lusitani dopo aver guidato il Belgio nel fallimento ai... Leggi su calciomercato (Di venerdì 17 marzo 2023) Il tecnico delRoberto, sedutosi recentemente sulla panchina dei lusitani dopo aver guidato il Belgio nel fallimento ai...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Portogallo, la prima rosa di Martinez: convocato Cristiano Ronaldo, un solo 'italiano': Il tecnico del Portogallo R… - moufcim : @90ordnasselA Una cosa non convince, giocare la prima in Portogallo. Tutto sommato forza interrrrr ???? - negronipapi_ : Se me lo aveste fatto sapere prima rimanevo un mese in Portogallo asini @UEFA @ChampionsLeague - agoappia : @katianicotra Se è andata bene ai prescritti che hanno beccato la prima in classifica in Portogallo ... lo Sporting è 4' !!! - Nico_Ted1 : @GalluzzoRich @marifcinter Prima in Portogallo -