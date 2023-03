Portogallo, ecco i convocati di Martinez per la sosta nazionali (Di venerdì 17 marzo 2023) Roberto Martinez, nuovo commissario tecnico del Portogallo, ha diramato la lista dei convocati per la sosta nazionali Roberto Martinez, nuovo commissario tecnico del Portogallo, ha diramato la lista dei convocati per la sosta nazionali. Portieri: Diogo Costa, José Sá, Rui Patrício. Difensori: António Silva, Danilo, Diogo Leite, Gonçalo Inácio, João Cancelo, Diogo Dalot, Pepe, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro, Ruben. Centrocampisti: Bruno Fernandes, Palhinha, João Mário, Matheus Nunes, Otávio, Ruben Neves, Vitinha, Bernardo Silva. Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leão. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Roberto, nuovo commissario tecnico del, ha diramato la lista deiper laRoberto, nuovo commissario tecnico del, ha diramato la lista deiper la. Portieri: Diogo Costa, José Sá, Rui Patrício. Difensori: António Silva, Danilo, Diogo Leite, Gonçalo Inácio, João Cancelo, Diogo Dalot, Pepe, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro, Ruben. Centrocampisti: Bruno Fernandes, Palhinha, João Mário, Matheus Nunes, Otávio, Ruben Neves, Vitinha, Bernardo Silva. Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leão. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Portogallo, i convocati di #Martinez - FraInter86 : Quindi dopo il Porto si ritorna in Portogallo stavolta col Benfica, ecco pensate a cosa sono state le due partite c… - Michele20600106 : Come mai dopo ciò che e successo in #Portogallo con i tifosi dell'Inter e ciò che è successo a #Napoli con i tifosi… - la_rossonera : ??Champions League: ecco le otto squadre qualificate. Ecco l’elenco completo: Italia: Milan, Napoli, Inter Spagna:… - persemprecalcio : ???Il trionfo in #Portogallo fa sorridere anche le casse dell'Inter: ecco quanto andranno a guadagnare i nerazzurri?? -