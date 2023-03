Porto di Palermo: verso un hub del Mediterraneo (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo tanto immobilismo, le banchine della città siciliana tornano a nuova vita grazie a investimenti e progetti di grande respiro. E a una visione consapevole delle sfide globali. Come spiega Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale. Pochi anni per cambiare un lungomare. Un primo passo concreto per cambiare l’entroterra e le politiche industriali della Sicilia e di pezzi del Mediterraneo. Marzo 2016. È difficile persino vedere il mare, per non parlare delle banchine del Porto nascoste alla vista da edifici abusivi, mercati che rievocano fin troppo la mediterraneità del Porto, bancarelle, montagne di detriti di cantieri aperti secoli addietro e mai chiusi. Marzo 2023. Due navi da crociera affiancano un terminal passeggeri nuovo di zecca, mentre una grande area verde e quello che, ... Leggi su panorama (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo tanto immobilismo, le banchine della città siciliana tornano a nuova vita grazie a investimenti e progetti di grande respiro. E a una visione consapevole delle sfide globali. Come spiega Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale. Pochi anni per cambiare un lungomare. Un primo passo concreto per cambiare l’entroterra e le politiche industriali della Sicilia e di pezzi del. Marzo 2016. È difficile persino vedere il mare, per non parlare delle banchine delnascoste alla vista da edifici abusivi, mercati che rievocano fin troppo la mediterraneità del, bancarelle, montagne di detriti di cantieri aperti secoli addietro e mai chiusi. Marzo 2023. Due navi da crociera affiancano un terminal passeggeri nuovo di zecca, mentre una grande area verde e quello che, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antoniorosato72 : Il documento autografo di Camilleri su Vigata finisce in discarica, lo scandalo di Porto Empedocle. Con quel testo… - banzailatoCice : domani porto un ragazzo inglese allo stadio, in curva sud, a guardare la partita del Palermo. Vediamo cosa ne uscirà fuori. - BolzanoDona : RT @matteosalvinimi: Porti, infrastrutture, ponte sullo Stretto e difesa di donne e uomini in divisa: il mio intervento in collegamento al… - CGILPalermo : Cutro, sabato 18 marzo mobilitazione cittadina a Palermo. Ore 17 corteo dal Porto fino a piazza Verdi. 'Fermare l… - SaCharlieFlo : @anzianazozzona Al porto di Palermo -