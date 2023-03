Poppy Delevingne e Costantino Alessio di Grecia «ufficializzano» il loro amore sui social

(Di venerdì 17 marzo 2023) Il nipote dell'ultimo re diha postato su Instagram una foto della modella con cui era stato paparazzato a Londra, in teneri atteggiamenti, lo scorso febbraio. E il nuovo scatto sembra raccontare la prima romantica vacanza di coppia in un paradiso esotico…

Il principe Costantino Alexios di Grecia ha condiviso un'istantanea delle sue vacanze con la fidanzata, offrendo un raro scatto della loro relazione reale in fiore. Il principe Costantino, 24 anni, conosciuto dagli amici come Tino, è il figlio del principe ereditario Pavlos e della...

Che Poppy Delevingne e Costantino Alessio di Grecia fossero una (strana) coppia si sapeva dallo scorso febbraio, quando il nipote ventiquattrenne dell'ultimo sovrano ellenico era stato paparazzato in ...Dopo essere stati fotografati insieme a Londra, il principe Tino ha pubblicato nelle storie lo scatto della sua nuova fidanzata, confermando al mondo la relazione ...