Pontecagnano, 20 e 27 marzo seminario e open day gratuito per le donne (Di venerdì 17 marzo 2023) Si terranno il 20 e il 27 marzo due appuntamenti importanti sul piano della salute e della prevenzione territoriale, a cura del Centro di Ricerca Theoreo srl di Pontecagnano Faiano. L'hub scientifico internazionale, specializzato nella nuova branca della Metabolomica, partecipa al cartellone di eventi "Oltre l'8 marzo: variazioni sul tema", una serie di iniziative organizzate per tutto il mese tradizionalmente dedicato alle donne, sotto l'egida del comune di Pontecagnano Faiano, su iniziativa dell'Assessorato alla Cultura, retto da Adele Triggiano. Un programma molto vasto ed orientato a trattare tematiche particolarmente avvertite dalla popolazione femminile, e non solo: la salute, l'arte, il lavoro. Theoreo: due eventi a tema salute e prevenzione. Il 20 marzo ore 19, il ...

