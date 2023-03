Ponte sullo Stretto - Via libera del governo: "Progetto esecutivo nel 2024, poi i lavori" (Di venerdì 17 marzo 2023) Il governo riavvia il Progetto del Ponte sullo Stretto, facendo rinascere la Società Stretto di Messina (già in liquidazione, ora revocata) e dettando i tempi di realizzazione: secondo il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il Progetto esecutivo verrà infatti approvato "entro il 31 luglio 2024". Dopo di che, sarà la volta dei cantieri. Si riparte dalla società. La nota del Mit parla di "una nuova e più moderna governance" per la Società Stretto di Messina, alla quale parteciperanno il ministero dell'Economia e delle Finanze (in qualità di socio di maggioranza, con "almeno il 51%" del capitale sociale), le regioni Calabria e Sicilia, Rfi e Anas. Cinque i membri del Cda, di cui due nominati dal ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 17 marzo 2023) Ilriavvia ildel, facendo rinascere la Societàdi Messina (già in liquidazione, ora revocata) e dettando i tempi di realizzazione: secondo il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ilverrà infatti approvato "entro il 31 luglio". Dopo di che, sarà la volta dei cantieri. Si riparte dalla società. La nota del Mit parla di "una nuova e più moderna governance" per la Societàdi Messina, alla quale parteciperanno il ministero dell'Economia e delle Finanze (in qualità di socio di maggioranza, con "almeno il 51%" del capitale sociale), le regioni Calabria e Sicilia, Rfi e Anas. Cinque i membri del Cda, di cui due nominati dal ...

