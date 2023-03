Ponte sullo stretto, tra toni trionfalistici e perplessità. Salvini 'Questa volta non ci fermeranno' (Di venerdì 17 marzo 2023) - Il governo di 'destra - centro' è fortemente intenzionato a portare avanti l'opera contenuta nel decreto approvato ieri dal Cdm. Le opposizioni, per esempio Faraone (Iv) criticano il necessario ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 17 marzo 2023) - Il governo di 'destra - centro' è fortemente intenzionato a portare avanti l'opera contenuta nel decreto approvato ieri dal Cdm. Le opposizioni, per esempio Faraone (Iv) criticano il necessario ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : ? Qui Roma, APPROVATO in Consiglio dei ministri il DECRETO PONTE. Giornata storica: dopo tanti anni di disfattismo… - CaterpillarAM : Domanda secca: Ponte sullo stretto, sei pro o contro? #PonteSulloStretto Rispondi e ritwitta per avere il massimo numero di risposte. - nelloscavo : Approvato il decreto per il Ponte sullo Stretto @FicarraePicone spiegavano tempo fa di cosa si sarebbe trattato. Po… - Remeseven1 : Tra le infinite balle di Salvini regna quella più attuale : il ponte sullo stretto GREEN. .... come se l'andirivien… - VincenzoIanno16 : RT @ilmanifesto: Si rivede il fantasma del Ponte sullo Stretto e prende forma il progetto della destra. Il consiglio dei ministri vara il d… -