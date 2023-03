Ponte sullo Stretto, Salvini: “Inizio lavori entro l’estate 2024” (Di venerdì 17 marzo 2023) entro l’estate del 2024 partiranno i lavori per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina: parola di Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, che parlando oggi ai microfoni di Radio Anch’io su Rai Radio 1 ha spiegato i passaggi che porteranno all’inaugurazione della struttura sulla quale da svariati anni i governi italiani si interrogano. “Il Ponte nasce come norma del dicembre 1971, non era nato, c’era Aldo Moro ministro degli Esteri, è già costato svariate centinaia di milioni di euro agli italiani, tra progetti, ritardi, fallimenti, cause. Io adesso, entro il 31 luglio 2024, da cronoprogramma, ho intenzione di far approvare il progetto esecutivo”. Ieri in Consiglio dei Ministri è stato ... Leggi su tpi (Di venerdì 17 marzo 2023)delpartiranno iper la costruzione deldi Messina: parola di Matteo, ministro delle Infrastrutture, che parlando oggi ai microfoni di Radio Anch’io su Rai Radio 1 ha spiegato i passaggi che porteranno all’inaugurazione della struttura sulla quale da svariati anni i governi italiani si interrogano. “Ilnasce come norma del dicembre 1971, non era nato, c’era Aldo Moro ministro degli Esteri, è già costato svariate centinaia di milioni di euro agli italiani, tra progetti, ritardi, fallimenti, cause. Io adesso,il 31 luglio, da cronoprogramma, ho intenzione di far approvare il progetto esecutivo”. Ieri in Consiglio dei Ministri è stato ...

