Ponte sullo Stretto, Salvini: Il progetto esecutivo il via libera al progetto esecutivo (Di venerdì 17 marzo 2023) “Entro il 31 luglio 2024, come da cronoprogramma, ho l’intenzione di fare approvare il progetto esecutivo e quindi di partire i lavori. Ci sarà un risparmio ambientale enorme, mancate emissioni di Co2, pulizia dell’aria e dell’acqua e soprattutto un collegamenti per siciliani e italiani”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a Radio Anch’Io su Radio1. Il Ponte, ha aggiunto, “nasce come norma nel dicembre del 1971, io non ero nemmeno nato, c’era Aldo Moro ministro degli Esteri e agli italiani è già costato svariate centinaia di milioni di euro tra progetti, ritardi, cause, fallimenti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 marzo 2023) “Entro il 31 luglio 2024, come da cronoprogramma, ho l’intenzione di fare approvare ile quindi di partire i lavori. Ci sarà un risparmio ambientale enorme, mancate emissioni di Co2, pulizia dell’aria e dell’acqua e soprattutto un collegamenti per siciliani e italiani”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, a Radio Anch’Io su Radio1. Il, ha aggiunto, “nasce come norma nel dicembre del 1971, io non ero nemmeno nato, c’era Aldo Moro ministro degli Esteri e agli italiani è già costato svariate centinaia di milioni di euro tra progetti, ritardi, cause, fallimenti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

