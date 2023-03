Ponte sullo Stretto, il governo è sicuro: si riparte nel 2024 (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar – Il Ponte sullo Stretto di Messina si farà. Almeno, questa è l’ennesima promessa lanciata dal governo, come riporta l’Ansa. I tempi? Gli stessi ribaditi dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini nel recente passato. Ponte sullo Stretto, si riprende il progetto del 2012 Il Ponte sullo Stretto ha un ultimo, precedente progetto, abbandonato nel 2012 prima che la società incaricata venisse messa in liquidazione. Il governo, dopo il via libera dato dal Consiglio dei ministri, ha intenzione di riprendere quello. Con la formula “salvo intese” che ci ricorda quanto tutto sia solo, come sempre, su carta e non effettivo. “Aspetti tecnici”, si dice, che andranno ad aggiornare le precedenti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar – Ildi Messina si farà. Almeno, questa è l’ennesima promessa lanciata dal, come riporta l’Ansa. I tempi? Gli stessi ribaditi dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini nel recente passato., si riprende il progetto del 2012 Ilha un ultimo, precedente progetto, abbandonato nel 2012 prima che la società incaricata venisse messa in liquidazione. Il, dopo il via libera dato dal Consiglio dei ministri, ha intenzione di riprendere quello. Con la formula “salvo intese” che ci ricorda quanto tutto sia solo, come sempre, su carta e non effettivo. “Aspetti tecnici”, si dice, che andranno ad aggiornare le precedenti ...

