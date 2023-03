Ponte sullo Stretto - Duemila anni di idee, progetti e ripensamenti (Di venerdì 17 marzo 2023) Un po' più di due millenni: da tanto dura il sogno di collegare direttamente Calabria e Sicilia, facilitando il passaggio tra le due sponde. Ecco una sintesi delle tappe di un progetto al quale il nuovo governo guidato da Giorgia Meloni vorrebbe finalmente dare il via. - 251 a.C: narra lo storico Strabone che il console Lucio Cecilio Metello fece costruire un Ponte di botti con parapetti per far arrivare a Roma i 104 elefanti sottratti ai cartaginesi nella battaglia vinta contro Asdrubale a Palermo. - 800: quando l'imperatore Carlo Magno giunge in Calabria chiede ai suoi uomini di realizzare una serie di ponti galleggianti. - 1130: Ruggero d'Altavilla, re della Puglia, della Sicilia e della Calabria dal 1130, ordina ai propri ingegneri di valutare la possibilità di un collegamento tra le parti del suo regno: in pratica, il primo studio di fattibilità del ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 17 marzo 2023) Un po' più di due millenni: da tanto dura il sogno di collegare direttamente Calabria e Sicilia, facilitando il passaggio tra le due sponde. Ecco una sintesi delle tappe di un progetto al quale il nuovo governo guidato da Giorgia Meloni vorrebbe finalmente dare il via. - 251 a.C: narra lo storico Strabone che il console Lucio Cecilio Metello fece costruire undi botti con parapetti per far arrivare a Roma i 104 elefanti sottratti ai cartaginesi nella battaglia vinta contro Asdrubale a Palermo. - 800: quando l'imperatore Carlo Magno giunge in Calabria chiede ai suoi uomini di realizzare una serie di ponti galleggianti. - 1130: Ruggero d'Altavilla, re della Puglia, della Sicilia e della Calabria dal 1130, ordina ai propri ingegneri di valutare la possibilità di un collegamento tra le parti del suo regno: in pratica, il primo studio di fattibilità del ...

