Ponte sullo Stretto, dopo quasi 10 anni in stand by riparte la società (Di venerdì 17 marzo 2023) dopo quasi 10 anni torna in vita la società dello Stretto di Messina con l'obiettivo di arrivare al progetto esecutivo per il Ponte entro il 31 luglio del 2024. Era infatti il 15 aprile del 2013 quando con decreto del presidente del Consiglio dei ministri la società venne posta in liquidazione. Il Cdm dell'attuale governo Meloni, ha approvato salvo intese il decreto legge che dispone la revoca dell'atto di liquidazione della società che dovrebbe essere posseduta al 51% dal Mit, con quote per Rfi, Anas e le Regioni Sicilia e Calabria. Si riparte dal progetto definitivo del 2011 che verrà adeguato alle nuove norme tecniche, di sicurezza e ambientali per arrivare a realizzare un Ponte lungo 3,2 chilometri.Soddisfazione è ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 17 marzo 2023)10torna in vita ladellodi Messina con l'obiettivo di arrivare al progetto esecutivo per ilentro il 31 luglio del 2024. Era infatti il 15 aprile del 2013 quando con decreto del presidente del Consiglio dei ministri lavenne posta in liquidazione. Il Cdm dell'attuale governo Meloni, ha approvato salvo intese il decreto legge che dispone la revoca dell'atto di liquidazione dellache dovrebbe essere posseduta al 51% dal Mit, con quote per Rfi, Anas e le Regioni Sicilia e Calabria. Sidal progetto definitivo del 2011 che verrà adeguato alle nuove norme tecniche, di sicurezza e ambientali per arrivare a realizzare unlungo 3,2 chilometri.Soddisfazione è ...

