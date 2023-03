Ponte sullo stretto di Messina, Salvini: "Via ai lavori entro l'estate del 2024" (Di venerdì 17 marzo 2023) Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina. Via libera quindi al testo che consente l’immediato riavvio del percorso di progettazione e costruzione dell’opera. Rinasce... Leggi su today (Di venerdì 17 marzo 2023) Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto per la realizzazione deldi. Via libera quindi al testo che consente l’immediato riavvio del percorso di progettazione e costruzione dell’opera. Rinasce...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : ? Qui Roma, APPROVATO in Consiglio dei ministri il DECRETO PONTE. Giornata storica: dopo tanti anni di disfattismo… - nelloscavo : Approvato il decreto per il Ponte sullo Stretto @FicarraePicone spiegavano tempo fa di cosa si sarebbe trattato. Po… - LegaSalvini : Ponte sullo Stretto, il vicepremier e ministro, Matteo #Salvini, sblocca il progetto per la realizzazione dell'infr… - cristinapasque : RT @serebellardinel: #Salvini quello della quota 100, che non ce l'ha fatta e nemmeno quella delle quote latte! Però farà fare il #pontesul… - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DEL MESSAGGERO Sì alle tre aliquote. Leo: «Meno tasse ai dipendenti. Il taglio con il tetto all… -

Parlando del via libera in Consiglio dei ministri al dl relativo al Ponte sullo Stretto, il leader della Lega ha ribadito che "entro il 31 luglio 2024 ho l'intenzione di fare approvare il progetto ... Ponte sullo Stretto di Messina, anni di progetti e investimenti L'infografica ... Ponte sullo Stretto, Calenda "Slogan che rimarrà lettera morta" ROMA (ITALPRESS) – "Sono tutti slogan. Sono pure d'accordo sul Ponte sullo Stretto ma siccome la Sicilia non ha le strade dico di fare quelle, possibile che si inizia sempre dalle cose più difficili