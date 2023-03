Ponte sullo Stretto di Messina, Salvini: “Entro l’estate del 2024 via ai lavori” (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo l’approvazione del decreto relativo alla progettazione e realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina da parte del Consiglio dei ministri, particolarmente voluto da Matteo Salvini, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture del governo Meloni ha fatto sapere questa mattina che Entro l’estate del 2024 è intenzionato a dare il via ai lavori. Secondo Carlo ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo l’approvazione del decreto relativo alla progettazione e realizzazione deldida parte del Consiglio dei ministri, particolarmente voluto da Matteo, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture del governo Meloni ha fatto sapere questa mattina chedelè intenzionato a dare il via ai. Secondo Carlo ... TAG24.

