Ponte sullo Stretto di Messina: approvato il decreto (Di venerdì 17 marzo 2023) Ieri, giovedì 16 marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Rinasce così la Società Stretto di Messina che avrà una nuova e più moderna governance. È prevista una solida partecipazione del Mef e del Mit, a conferma dell’importanza che il governo attribuisce al collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. “approvato il decreto Ponte. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a un testo che consente l’immediato riavvio del percorso di progettazione e realizzazione dell’opera”. Così una nota del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, aggiungendo che “salvo intese, il testo sarà disponibile a breve perché sono necessari ... Leggi su zon (Di venerdì 17 marzo 2023) Ieri, giovedì 16 marzo, il Consiglio dei Ministri hailper la realizzazione deldi. Rinasce così la Societàdiche avrà una nuova e più moderna governance. È prevista una solida partecipazione del Mef e del Mit, a conferma dell’importanza che il governo attribuisce al collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. “il. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a un testo che consente l’immediato riavvio del percorso di progettazione e realizzazione dell’opera”. Così una nota del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, aggiungendo che “salvo intese, il testo sarà disponibile a breve perché sono necessari ...

