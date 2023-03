Ponte Stretto, Urso: “Decine di migliaia di posti di lavoro” (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa realizzazione del Ponte sullo Stretto “significa Decine di migliaia di posti di lavoro diretti, ma soprattutto significa in qualche misura anche la rinascita della siderurgia e dell’acciaieria italiana”. Così il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso a Napoli per Feuromed. “Per questo – ha detto il ministro – stiamo realizzando un piano siderurgico nazionale che parte dai fabbisogni del Paese, mi riferisco a quelli della cantieristica, della nautica, dell’automotive, l’elettrodomestico, ovviamente il settore delle costruzione, e il Ponte è un altro esempio eclatante. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa realizzazione delsullo“significadididi lavoro diretti, ma soprattutto significa in qualche misura anche la rinascita della siderurgia e dell’acciaieria italiana”. Così il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfoa Napoli per Feuromed. “Per questo – ha detto il ministro – stiamo realizzando un piano siderurgico nazionale che parte dai fabbisogni del Paese, mi riferisco a quelli della cantieristica, della nautica, dell’automotive, l’elettrodomestico, ovviamente il settore delle costruzione, e ilè un altro esempio eclatante. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CaterpillarAM : Domanda secca: Ponte sullo stretto, sei pro o contro? #PonteSulloStretto Rispondi e ritwitta per avere il massimo numero di risposte. - matteosalvinimi : ? Qui Roma, APPROVATO in Consiglio dei ministri il DECRETO PONTE. Giornata storica: dopo tanti anni di disfattismo… - nelloscavo : Approvato il decreto per il Ponte sullo Stretto @FicarraePicone spiegavano tempo fa di cosa si sarebbe trattato. Po… - BroccoloGina : RT @AngeloBonelli1: Oggi in commissione ambiente #Salvini ha illustrato le sue linee programmatiche riproponendo il ponte sullo stretto di… - Stefano___1970 : RT @erretti42: PICCIOTTO Per il Ponte sullo Stretto Salvini vuole i poteri di indirizzo, controllo e vigilanza. -