Ponte stretto: Braga (Pd), 'progetto irrealizzabile e di 20 anni fa' (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar (Adnkronos) - “Un decreto (salvo intese) che non c'è, un progetto irrealizzabile, bloccato da problemi ambientali e contenziosi infiniti. Ma che meraviglia questo Governo Meloni che nel 2023 'realizza la visione innovatrice di Berlusconi' di 20 anni fa!”. Lo ha scritto su Twitter Chiara Braga, deputata Pd, segretaria di presidenza della Camera dei deputati. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar (Adnkronos) - “Un decreto (salvo intese) che non c'è, un, bloccato da problemi ambientali e contenziosi infiniti. Ma che meraviglia questo Governo Meloni che nel 2023 'realizza la visione innovatrice di Berlusconi' di 20fa!”. Lo ha scritto su Twitter Chiara, deputata Pd, segretaria di presidenza della Camera dei deputati.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : ? Qui Roma, APPROVATO in Consiglio dei ministri il DECRETO PONTE. Giornata storica: dopo tanti anni di disfattismo… - CaterpillarAM : Domanda secca: Ponte sullo stretto, sei pro o contro? #PonteSulloStretto Rispondi e ritwitta per avere il massimo numero di risposte. - nelloscavo : Approvato il decreto per il Ponte sullo Stretto @FicarraePicone spiegavano tempo fa di cosa si sarebbe trattato. Po… - alex_drastico72 : RT @LegaSalvini: Ponte sullo stretto, tutti i motivi per cui va fatto! - ManginiE : RT @cicciorosina: qui già è corsa al posto migliore per assistere ai lavori per la costruzione del ponte sullo stretto -