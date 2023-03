Ponte: Salvini, facciamo opera che duri nei secoli (Di venerdì 17 marzo 2023) "La sismicità c'è in Italia come in Turchia e in Giappone e ci sono ponti in Turchia e Giappone. Il Ponte fu validato e progettato da società italiane, spagnole, giapponesi e americane e quindi più ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) "La sismicità c'è in Italia come in Turchia e in Giappone e ci sono ponti in Turchia e Giappone. Ilfu validato e progettato da società italiane, spagnole, giapponesi e americane e quindi più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaSalvini : Ponte sullo Stretto, il vicepremier e ministro, Matteo #Salvini, sblocca il progetto per la realizzazione dell'infr… - fattoquotidiano : Il governo resuscita il Ponte sullo Stretto di Messina. Riparte il progetto che diventa “obbligatorio”: fermare l’o… - fattoquotidiano : Ponte sullo Stretto, il decreto in Cdm: gestione dell’opera affidata a ministero Salvini. Bonelli: “Sperpero di den… - Felis_Ariel : RT @EsteriLega: Il Ponte sullo Stretto è realtà Salvini: «Giornata storica per l’Italia» (Il Tempo) - Ariel48536344 : RT @serebellardinel: Riecco il #pontesullostretto, il regalo di #Salvini a Webuild&C,tanto chi l'ha votati batte cassa! Bella notizia è che… -