Polonia, la condanna all’attivista pro aborto dà un chiaro segnale di intimidazione alle donne (Di venerdì 17 marzo 2023) Diritto e giustizia: così si chiama il partito che governa oggi la Polonia. Concetti cruciali, quelli delle due parole scelte per dare nome a una formazione politica, che però dal 2019 distrugge quel diritto (o meglio i diritti universali che sono quelli delle donne) e usa la giustizia contro di loro nella sua accezione biblica: punitiva, vendicativa e terrorizzante. Il tutto accade in un paese cattolico proprio là dove, decenni prima, nacque come reazione al totalitarismo sovietico, un movimento che per nome si dette la solidarietà. Quella solidarietà, quell’empatia, quella vicinanza che dovrebbero guidare chi governa nel nome della giustizia e del diritto e che invece hanno portato a processo e poi alla condanna un’attivista, pochi giorni fa, perché ha aiutato una donna vittima di violenza da parte del marito a interrompere una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Diritto e giustizia: così si chiama il partito che governa oggi la. Concetti cruciali, quelli delle due parole scelte per dare nome a una formazione politica, che però dal 2019 distrugge quel diritto (o meglio i diritti universali che sono quelli delle) e usa la giustizia contro di loro nella sua accezione biblica: punitiva, vendicativa e terrorizzante. Il tutto accade in un paese cattolico proprio là dove, decenni prima, nacque come reazione al totalitarismo sovietico, un movimento che per nome si dette la solidarietà. Quella solidarietà, quell’empatia, quella vicinanza che dovrebbero guidare chi governa nel nome della giustizia e del diritto e che invece hanno portato a processo e poi allaun’attivista, pochi giorni fa, perché ha aiutato una donna vittima di violenza da parte del marito a interrompere una ...

