Polonia, i convocati di Fernando Santos: la decisione su Glik (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoFernando Santos ha diramato le sue prime convocazioni da commissario tecnico della Polonia. L'allenatore portoghese, in vista delle gare contro Repubblica Ceca e Albania, ha deciso però di escludere Kamil Glik. Il difensore del Benevento era stato inserito nell'elenco dei pre-convocati, ma alla fine ha prevalso la linea del buonsenso, considerando che il centrale è stato operato al menisco, presso la Medklinika di Poznan, soltanto un mese fa. Non ancora rientrato con i giallorossi, Glik ha iniziato ad allenarsi sul rettangolo di gioco ma non prenderà parte neanche alla trasferta di domani contro il Pisa. Il giallorosso dovrà dunque rimandare il ritorno in Nazionale, dove avrebbe incontrato tanti "italiani".

